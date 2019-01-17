Пенсионный фонд России сократит несколько тысяч сотрудников
Пенсионный фонд России в 2019 году сократит несколько тысяч сотрудников, пишет РБК со ссылкой на главу учреждения Антона Дроздова.
Оптимизация, по словам Дроздова, связана со структурными изменениями и «централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий». В частности, ПФР собирается использовать для оказания услуг инфраструктуру Фонда социального страхования, МФЦ и портал Госуслуг.
У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек. Мы их пока еще до конца не определили, поскольку количество задач, которые на нас возложено в этом году, достаточно серьезное.
Как пишет РБК, в Пенсионного фонде работают более ста тысяч человек, большинство из них — женщины. В 2017 году ПФР сократил численность сотрудников на 10%.