Обвиняемые в убийстве фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет колонии

Суд в Казахстане приговорил Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова, обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена, к 18 годам лишения свободы, сообщает Nur.kz.

Кроме убийства обоих обвиняемых признали виновными в разбое, а отдельно Кудайбергенова — в краже.

Еще одна фигурантка дела Жанар Толыбаева, обвиняемая в соучастии в краже и недонесении о преступлении, получила четыре года колонии.

25-летний фигурист Денис Тен, бронзовый призер зимней Олимпиады в Сочи 2014 года, погиб в Алма-Ате 19 июля 2018 года. Спортсмен получил тяжелое ножевое ранение в бедро в потасовке с ворами, которые пытались снять зеркала с его машины. Тен умер от потери крови в больнице.

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