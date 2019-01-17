ФСО решила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила поправки в законодательство, разрешающие ей проводить госзакупки в закрытом режиме. Документ размещен на портале опубликования проектов правовых актов.

Необходимость засекречивания госзакупок ФСО в пояснительной записке обосновывается «увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны». Новые правила предлагается ввести с января 2020 года.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к ФСО, пишут, что спецслужба хочет в первую очередь закрыть информацию о технических средствах охраны и аппаратуре, закупаемой органами специальной (правительственной) связи, поскольку они являются объектами интереса иностранных разведок.

Закупки ФСО в рамках реконструкции резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево в 2015 году стали причиной громкого уголовного дела. ФСО заказала ФГУП «Атэкс» строительство дома приемов в президентской резиденции. Работы завершены не были, ущерб оценивался в 1,5 миллиарда рублей. Одним из фигурантов дела дал показания о хищениях еще на 17 объектах, в том числе в Кремле, заказчиком работ на которых была ФСО.