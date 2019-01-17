Фигурант «пензенского дела» Игорь Шишкин получил 3,5 года колонии. Он заключил сделку со следствием

Московский окружной военный суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы фигуранта « » Игоря Шишкина.

Шишкин признан виновным по второй части статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе); прокуратура требовала для него четырех лет заключения. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Суд над Шишкиным проходил в особом порядке, потому что он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Сразу несколько фигурантов дела рассказывали о том, как их пытали сотрудники ФСБ с целью выбить признательные показания. Следственный комитет в возбуждении уголовных дел о пытках отказал.