Бывший адвокат Трампа в 2015 году заплатил программисту за накрутку голосов в онлайн-опросах (похоже, у того не получилось)

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа в 2015 году заплатил более 12 тысяч долларов программисту Джону Гейджеру за попытки накрутить голоса за Трампа в онлайн-опросах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет об опросе 2014 года о бизнес-лидерах и опросе 2015 года про претендентов на выдвижение в президенты от республиканцев. В обоих случаях вывести Трампа в лидеры не удалось; правда, как отмечает The Washington Post, из первого опроса Трампа убрали, что может быть свидетельством успешной накрутки.

По данным The Wall Street Journal, Коэн обещал Гейджеру 50 тысяч долларов, однако заплатил лишь 12 тысяч; в сумку с деньгами он положил перчатку, якобы принадлежащую бразильскому бойцу MMA. Сам Коэн утверждает, что заплатил не наличными, а с помощью чека.