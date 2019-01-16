Всемирный экономический форум назвал глобальные угрозы 2019 года. На первом месте — торговые войны
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) представили доклад о глобальных рисках 2019 года.
Наиболее вероятной из глобальных угроз в краткосрочной перспективе опрошенные для подготовки доклада эксперты сочли «экономическое противостояние» крупнейших государств. О нем говорили 91% опрошенных.
На втором месте оказалось «разрушение многосторонних торговых соглашений и правил» (88%), на третьем — «политическая конфронтация между крупнейшими державами» (85%).
В список наиболее вероятных угроз также, в числе прочих, попали кибератаки, распространение фейковых новостей и потеря доверия к коллективным договорам безопасности.
Доклад о глобальных угроза публикуется ежегодно перед началом форума в Давосе. Для подготовки доклада об угрозах 2019 года были опрошены около 1000 экспертов.