Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) представили доклад о глобальных рисках 2019 года.

из глобальных угроз в краткосрочной перспективе опрошенные для подготовки доклада эксперты сочли «экономическое противостояние» крупнейших государств. О нем говорили 91% опрошенных.

На втором месте оказалось «разрушение многосторонних торговых соглашений и правил» (88%), на третьем — «политическая конфронтация между крупнейшими державами» (85%).

В список наиболее вероятных угроз также, в числе прочих, попали кибератаки, распространение фейковых новостей и потеря доверия к коллективным договорам безопасности.

Доклад о глобальных угроза публикуется ежегодно перед началом форума в Давосе. Для подготовки доклада об угрозах 2019 года были опрошены около 1000 экспертов.