В Сербии задержали подозреваемого в подготовке теракта во время визита Путина

В сербском городе Нови-Пазар задержали 21-летнего Армина Алибашича, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источник.

Алибашича остановили на улице из-за подозрительного рюкзака; внутри была винтовка с оптическим прицелом. При обыске дома у мужчины обнаружили компоненты для изготовления бомбы и символику террористической группировки «Исламское государство».

Сербский таблоид Informer пишет со ссылкой на источники в спецслужбах, что Алибашич планировал совершить теракт во время визита в Сербию президента России Владимира Путина. Не исключается, что его целью мог быть сам президент.

Владимир Путин посетит Белград 17 января. МВД Сербии заявило о максимальных мерах безопасности во время его визита. В частности, из-за этого в некоторых районах Белграда изменят режим автомобильного движения.