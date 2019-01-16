В Иркутской области задержан подозреваемый в изнасилованиях. Он совершал нападения 11 лет

В Иркутской области задержан подозреваемый в серии изнасилований, происходивших в 2001-2012 годах в городе Тулун, сообщает Следственный комитет РФ.

От действий преступника пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетние. У жертв насильник также забирал личные вещи.

Вычислить преступника удалось благодаря экспертизе ДНК, сообщил СК. Всего в рамках расследования были проверены около 15 тысяч биологических образцов.

Подозреваемый — 50-летний житель Тулуна — арестован. Следователи проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.

В свою очередь «Комсомольская правда — Иркутск» со ссылкой на источник пишет, что подозреваемого опознал по фотороботу один из жителей города, а анализ ДНК дал основания для его задержания. Издание также сообщает другой возраст задержанного — 59 лет. По данным издания, он работал бульдозеристом на угольном разрезе.