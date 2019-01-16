Суд запретил продажу поддельных палантинов Louis Vuitton во «ВКонтакте»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной к распространению на территории РФ информацией объявление о продаже поддельных палантинов Louis Vuitton, размещенное в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

Административное исковое заявление в суд подала Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Соответчиками значились ООО «ВКонтакте» и управление Роскомнадзора по Северо-Западному округу.

Истец указал, что продажа поддельных палантинов Louis Vuitton нанесла правообладателю ущерб в размере как минимум 370 тысяч рублей.