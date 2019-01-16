Сбербанк обогнал «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

Сбербанк обогнал «Роснефть» и вышел на первое место в списке российских компаний с наибольшей капитализацией.

В ходе торгов на Московской бирже 16 января акции Сбербанка выросли на 1,7%, из-за чего общая капитализация компании достигла 4,51 триллиона рублей. Акции «Роснефти» упали на 0,8%, и ее стоимость снизилась до 4,48 триллиона.

Самая дорогая компания в мире на текущий момент — Amazon. Ее капитализация составляет 825 миллиардов долларов (примерно 54,7 триллиона рублей).

Сбербанк долгое время был самой дорогой компанией России, но уступил первенство «Роснефти» в августе 2018 года на фоне опасений введения новых американских санкций, включающих в себя ограничения на долларовые операции для российских госбанков. В ноябре Сбербанк на несколько дней возвращал себе лидерство.