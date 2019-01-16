Рианна подала в суд на отца за использование их общей фамилии в названии компании

Певица Рианна (полное имя — Робин Рианна Фенти) подала в суд Калифорнии иск к своему отцу Рональду Фенти после того, как он использовал их фамилию в названии своей компании, сообщает Forbes.

В иске сказано, что в 2017 году отец Рианны, проживающий на Барбадосе, основал продюсерскую компанию Fenty Entertainment. Это название схоже с торговой маркой Fenty Beauty by Rihanna, под которой певица с 2017 года выпускает косметику. Она считает, что отец пытается воспользоваться успехом ее марки, чтобы привлечь инвестиции на миллионы долларов, уточняет Variety.

Рианна также заявила, что отец незаконно пытался выступить в качестве ее агента. В частности, он договаривался о ее турне в Латинской Америке за 15 миллионов долларов и двух концертах в США за 400 тысяч долларов. В иске сказано, что Рональд Фенти и его партнер приняли приглашение, хотя не имели таких полномочий.

В своем иске Рианна просит, чтобы суд запретил Рональду Фенти использовать товарный знак Fenty. Также она добивается, чтобы отец возместил нанесенный ущерб.

В прошлом Рианна говорила о тяжелых отношениях с отцом. В частности, она утверждала, что в детстве была свидетелем того, как Рональд Фенти избивал ее мать.