На Урале прапорщика уволили из Росгвардии за видеоблог с критикой Золотова и Путина

47-летнего прапорщика Дмитрия Куприна из Озерска досрочно уволили из Росгвардии из-за его высказываний в видеоблоге на ютьюбе. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск Росгвардии.

У Куприна было два канала на ютьюбе — сначала , затем . По словам мужчины, накануне президентских выборов он агитировал за Павла Грудинина, а после них иногда критиковал главу Росгвардии Виктора Золотова и президента России Владимира Путина.

Весной 2018 года в отношении Куприна началась внутренняя проверка. Прапорщик утверждает, что поводом для нее стала жалоба ФСБ. В декабре Куприна досрочно уволили с формулировкой «за нарушение запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы»

Пресс-служба Уральского округа войск Росгвардии пояснила, что Куприн уволен за нарушение закона о статусе военнослужащего, который запрещает публичные высказывания в адрес власти. Еще одной причиной увольнения стало то, что прапорщик получил 19 тысяч рублей от за рекламу на своем канале.

Поправка. Изначально в заголовке новости Дмитрий Куприн был неверно назван офицером. Редакция приносит извинения.