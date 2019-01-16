Минюст решил собрать сведения об НКО, у которых нет юридического лица

Министерство юстиции подготовило поправки в закон «Об общественных объединениях», которые должны помочь систематизировать сведения о некоммерческих организациях, не являющихся юридическими лицами. Сам документ пока не опубликован, размещено лишь уведомление о его разработке.

Без этих сведений, по версии Минюста, возникают проблемы в случае «подачи заявлений в суд о возмещении причиненного вреда в рамках гражданского судопроизводства и внесения заявления о запрете деятельности» таких НКО.

Какие именно сведения должны будут сообщать о себе организации без юрлица, не уточняется. «Коммерсанту» в Минюсте рассказали, что НКО должны будут размещать в интернете «уведомления о создании и сообщения о продолжении своей деятельности». Газета также пишет, что организации должны будут предоставить сведения о полном наименовании, руководителях и месте нахождения, не поясняя, содержатся ли такие требования в законопроекте.

В Минюсте добавили, что только после публикации уведомления НКО будут обладать всеми предусмотренными законом . «Коммерсант» отмечает, что аналогичный порядок предусмотрен для НКО в статусе «иностранного агента», которые обязывали подавать заявления о включении в соответствующий реестр.