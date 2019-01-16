«Аэрофлот» временно прекратил продажу льготных билетов на Дальний Восток

Компания «Аэрофлот» приостановила бронирование и продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на полеты на Дальний Восток. Это произошло из-за исчерпания выделенных бюджетных средств.

Компания направила письмо в Минтранс с просьбой выделить дополнительные средства на программу субсидируемых перевозок и пообещала возобновить бронирования, когда эта просьба будет выполнена.

Программа субсидируемых перевозок предполагает продажу билетов по сниженным тарифам из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и города Дальнего Востока, а также между городами Сибири. Такие билеты могут купить молодые и пожилые люди, многодетные семьи, люди с инвалидностью.

Всего на 2019 год для реализации программы «Аэрофлот» запрашивал у Росавиации 2,1 миллиарда рублей.