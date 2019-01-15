Законопроект о порядке возврата театральных билетов прошел первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет театры, концертные залы и другие учреждения культуры прописать порядок возврата билетов. Документ подготовило правительство.

Ранее в профильном комитете Госдумы уже предложили привязать размер компенсации при возврате билета к тому, как поздно он был возвращен. Для именных билетов предложено разработать механизм их передачи другим людям.

Как сейчас обстоят дела с возвратом билетов? Я хочу вернуть билет в театр, но в кассе мне отказали. Что делать?