Законопроект о порядке возврата театральных билетов прошел первое чтение
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет театры, концертные залы и другие учреждения культуры прописать порядок возврата билетов. Документ подготовило правительство.
Ранее в профильном комитете Госдумы уже предложили привязать размер компенсации при возврате билета к тому, как поздно он был возвращен. Для именных билетов предложено разработать механизм их передачи другим людям.