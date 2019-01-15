Вратарь «Арсенала» Петр Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Вратарь лондонского футбольного клуба «Арсенал» и сборной Чехии Петр Чех сообщил в твиттере, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.

36-летний голкипер заявил, что 20 лет выступает в профессиональном футболе и 15 лет — в английской премьер-лиге. «Выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что уже достиг всего, чего желал», — написал футболист.

Петр Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. В 2004-2015 годах он выступал за «Челси», после чего перешел в «Арсенал». Футболист четыре раза выигрывал английскую премьер-лигу, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, по одному разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Петр Чех провел за сборную Чехии 124 матча, что считается национальным рекордом по числу сыгранных матчей. Вместе с чешской сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2004 году.