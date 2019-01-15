Вексельберга исключили из попечительского совета MIT из-за санкций. Он был одним из наиболее щедрых жертвователей института
Бизнесмена Виктора Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского технологического института, выяснило радио «Свобода».
В самом вузе подтвердили эту информацию. Там рассказали, что Вексельберг был исключен вскоре после того, как в апреле 2018 года Минфин США объявил о введении санкций против него и его компаний.
Ранее не опубликованное решение можно рассматривать как попытку MIT уйти от юридических проблем, которые могло вызвать продолжение сотрудничества с персоной из американского «черного списка».
MIT является одним из наиболее влиятельных технических университетов в мире. Институт принимает участие в многочисленных долгосрочных проектах с российскими научными организациями — в частности, с фондом Сколково, попечителем которого является Вексельберг.
Вексельберг вошел в попечительский совет MIT в 2013 году, его полномочия должны были закончиться в 2020 году. Он был членом Общества Уильяма Бартона Роджерса, в которое входят наиболее щедрые жертвователи вуза.