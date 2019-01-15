В Москве из-за затопления закрыли три станции «салатовой» ветки метро

Обновлено. Спустя три часа после аварии московский метрополитен объявил, что все станции Люблинско-Дмитровской линии снова работают в штатном режиме.

Три станции московского метрополитена — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» — временно закрыты с утра 15 января из-за затопления на Люблинско-Дмитровской линии.

Из-за аварии поезда на ветке ходят только между станциями «Петровско-Разумовская» и «Зябликово», сообщает пресс-служба метрополитена. Между закрытыми станциями запущены 50 бесплатных автобусов.

По предварительным данным, причиной подтопления стало повреждение инженерных коммуникаций, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.В метрополитене эту информацию отрицают. Как сообщается в твиттере пресс-службы метро, причиной поступления воды на участок «салатовой» ветки метро мог стать гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции «Окружная».