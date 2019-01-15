Счетная палата: единый экстренный номер 112 не работает в большинстве регионов России

Система экстренного вызова «112» полноценно работает только в 12 из 85 регионов России. Об этом по итогам проведенной проверки сообщила Счетная палата.

«В настоящее время возможностями [системы] полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны», — заявила заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова.

По ее словам, система «112» развернута не полностью из-за недостатка межведомственного взаимодействия и сокращения финансирования. На нее планировали выделить 65 миллиардов рублей, но потратили только 11 миллиардов.

Единый номер 112 позволяет вызвать пожарных, спасателей, полицию, скорую, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

В России систему «112» начали внедрять с 2008 года. В 2017 году в МЧС обещали, что она полноценно заработает во всех регионах страны в 2019 году.