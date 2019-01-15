Пассажиры «Аэрофлота» подали иск в американский суд. Они требуют от компании 3,5 миллиона долларов

Несколько пассажиров из США подали иск к компании «Аэрофлот» из-за пропущенного рейса. Исковое заявление направлено в Федеральный суд Северного округа Иллинойса, сообщает РАПСИ.

Истцы указывают, что их не допустили из Шереметьево, когда они прибыли к гейту за 20 минут до отправления самолета. По словам истцов, они были вынуждены провести в аэропорту сутки, а сотрудники «Аэрофлота» при этом не предоставили им никакой помощи и вынудили купить новые билеты, стоимостью около 2,5 тысячи долларов.

Истцы утверждают, что такие нарушения со стороны «Аэрофлота» «носят продолжительный, постоянный и умышленный характер».

Пассажиры рассчитывают, что их иск получит статус коллективного — от имени всех граждан США, которым был причинен схожий ущерб с 1 января 2004 года.

Истцы требуют взыскать с «Аэрофлота» более 3,6 миллиона долларов — по 7 тысяч долларов на каждого пострадавшего пассажира, а также возместить судебные издержки.

Суд пока не решил, примет ли иск к рассмотрению. Получить комментарии «Аэрофлота» РАПСИ не удалось.

На сайте «Аэрофлота» указано, что посадка пассажиров в самолет заканчивается за 20 минут до времени, указанного в билете. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о пассажирах, которых не пустили на борт самолета «Аэрофлота» из-за опоздания, хотя сами они настаивают, что пришли на посадку вовремя. В такой ситуации, как подчеркивалось, оказывались и пассажиры транзитных рейсов.