Семья Маргариты Тереховой объявила сбор средств на лечение актрисы

Семья народной артистки России Маргариты Тереховой обратилась за финансовой помощью на лечение актрисы, последние годы страдающей от болезни Альцгеймера. Обращение родственников Тереховой опубликовано на сайте Союза кинематографистов России.

«Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы!» — говорится в заявлении.

В Гильдии актеров кино России уже заявили, что возьмут на себя часть расходов семьи на лечение Маргариты Тереховой.

Реквизиты для перевода денег указаны на сайте Союза кинематографистов.

Народная артистка России Маргарита Терехова известна по многим ролям в спектаклях театра имени Моссовета и таких кинофильмах, как «Собака на сене», «Белорусский вокзал», «Зеркало», «ДʼАртаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта».