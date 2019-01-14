Роскомнадзор проверил новость о «загоревшемся в туалете татарине» и не нашел оскорбления татарского народа

Роскомнадзор не нашел нарушений закона о СМИ и оскорбления татарского народа в заголовке «Татарин загорелся в туалете из-за спички, с помощью которой пытался избавиться от вони». Об этом сообщает «Idel.Реалии» со ссылкой на ведомство.

об этом выпустило издание RUPOSTERS. Активист Наиль Набиуллин из Казани попросил Роскомнадзор проверить, оскорбляет ли заголовок татарский народ.

В Роскомнадзоре ответили, что российские законы позволяют указывать национальность в публикациях, а редакция не собиралась оскорблять жителей Татарстана.

«Заголовок данного материала обусловлен спецификой жанровой принадлежности текста статьи и призван привлечь внимание, заинтересовать и вызвать желание прочесть текст публикации», — объяснили в ведомстве. В Роскомнадзоре добавили, что заголовок может нарушать журналистскую этику, но ведомство за это не отвечает.