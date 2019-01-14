Под Тегераном разбился грузовой самолет

Грузовой самолет Boeing 707 потерпел крушение утром 14 января в аэропорту Караджа в пригороде Тегерана, сообщает Press TV.

На борту самолета находились 16 человек, в том числе десять членов экипажа. На месте крушения нашли тела семи человек. Судьба остальных пока неизвестна.

По данным агентства Fars, разбившийся «Боинг» прилетел в Иран из Бишкека. Самолет ВВС Ирана перевозил мясо, утверждают источники агентства.

Крушение произошло из-за ошибки пилота, потерявшего управление при посадке. При крушении самолет задел здание аэропорта и врезался в пустовавший жилой дом.