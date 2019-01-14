На создание российского аналога LinkedIn планируют потратить треть миллиарда рублей

В России планируют создать платформу для поиска работы и подбора персонала — аналог LinkedIn.

Появление такой платформы, пишет РБК, предусматривает федеральный проект «Цифровое госуправление».

Разрабатывать аналог LinkedIn планируют начать в 2019 году на базе государственного ресурса «Работа в России». На проект до 2021 года собираются выделить 360 миллионов бюджетных средств.

Участники рынка интернет-рекрутинга, опрошенные РБК, раскритиковали идею создания российского аналога LinkedIn на базе «Работы в России». В частности, президент и основатель SuperJob Алексей Захаров назвал портал «Работа в России» «полным провалом», а его поддержку — «необоснованной тратой денег».

Портал «Работа в России» (trudvsem.ru) был запущен Рострудом в январе 2009 года. По данным сервиса SimilarWeb, в декабре 2018 года trudvsem.ru посетили 4,5 миллиона раз.

LinkedIn в России заблокирован с 2016 года. Поводом для блокировки стало невыполнение компанией требования закона о хранении персональных данных россиян только в России.