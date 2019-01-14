Минюст объявил о внеплановой проверке «Мемориала». Просветительский центр подозревают в деятельности «иностранного агента»

Министерство юстиции проверяет научно-информационный и просветительский центр «Мемориал».

Предметом проверки, следует из документов Минюста, «является осуществление организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в соответствующий реестр».

Основанием для проверки стала некая «информация, полученная от государственного органа». О чем именно идет речь, в документах не поясняется.

Статус «иностранного агента» присваивается НКО, которые, по мнению Минюста, получают финансирование из-за рубежа и одновременно занимаются политической деятельностью.

Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» входит в структуру «Международного Мемориала». Центр занимается историческими исследованиями и просвещением, в том числе составлением справочников по истории государственного террора.

«Международный Мемориал» попал в реестр НКО-«иноагентов» осенью 2016 года. Организация пыталась через суд оспорить присвоение статуса «иностранного агента», но добиться исключения из реестра не смогла. Центр «Мемориал» в реестр НКО-«иноагентов» по состоянию на середину января включен не был.