Бывшего министра обороны Украины обвинили в госизмене в интересах России из-за срыва контракта с Ираком

Генеральная прокуратура Украины официально объявила подозрение в госизмене в интересах России и в подрыве обороноспособности страны бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину.

По версии обвинения, Саламатин в 2012 году способствовал срыву контракта между украинскими предприятиями и Ираком на поставку и ремонт военной техники. Это нанесло ущерб на сумму 560 миллионов долларов.

Саламатин возглавлял министерство обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года — во время президентства Виктора Януковича. Как пишет ТАСС, сейчас Саламатин находится на территории России.

Предшественника Соломатина на посту министра Михаила Ежеля в 2014 году также обвинили в подрыве обороноспособности страны. Год спустя он получил политическое убежище в Белоруссии, где до этого работал послом.