Житель Башкирии убил трех человек и покончил с собой

Житель башкирского города Учалы застрелил жену и еще двух человек, после чего покончил с собой. Об этом сообщает управление Следственного комитета Башкирии.

Преступление произошло ночью 13 января. Мужчина, будучи пьяным, поссорился с женой; та убежала к соседям. Он взял ружье и, преследуя супругу, убил соседку, а также ранил ее мужа и еще одного соседа, который вскоре умер в больнице. Впоследствии мужчина убил жену и покончил с собой.

Как сообщает МВД Башкирии, погибший сосед был сотрудником экспертного подразделения отдела полиции по Учалинскому району. На место происшествия выехал глава МВД Башкирии Роман Деев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.