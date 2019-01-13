В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Были задержаны почти 30 рейсов

Пассажирский самолет чешской авиакомпании SmartWings, выполнявший рейс в Прагу, сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошел после 300 метров разбега перед взлетом из Шереметьево. «Экипаж не удержал самолет, и тот отнесло на 100 метров влево от полосы», — сказал собеседник агентства. По его словам, на борту находились 40 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Аэропорт закрыл взлетную полосу для эвакуации самолета. В результате были задержаны почти 30 рейсов, сообщил источник «Интерфакса». На данный момент полоса вновь открыта. Пассажирам SmartWings предложили вылететь в Прагу следующим рейсом.