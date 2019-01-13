В Париже нашли тело четвертой погибшей при взрыве в пекарне

В Париже спасатели обнаружили тело женщины, которая числилась пропавшей без вести после взрыва в пекарне. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на офис городского прокурора.

Предполагается, что погибшая жила в квартире, расположенной над пекарней. Ее останки пока не опознаны.

Взрыв произошел 12 января. По предварительным данным, его вызвала утечка газа. В результате погибли три человека (из них двое пожарных), еще около 50 пострадали.