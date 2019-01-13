В 2019 году начнется серийное производство нового оружия для Минобороны. Оно должно заменить пистолет Макарова
Новый пистолет для Минобороны, призванный в качестве личного оружия заменить пистолет Макарова (ПМ), запустят с серийное производство в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Речь идет о пистолете под патрон 9×21, который разработал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске. Испытания нового оружия завершились в начале января.
По словам источника РИА Новости, в марте должна закончить работу комиссия, которая принимает решение о разрешении серийного производства, после чего будет запущена серия.
Собеседник РИА Новости заявил, что площадка для производства нового пистолета еще не выбрана. Источник РБК в оборонной промышленности сказал, что оружие будет выпускать ЦНИИТОЧМАШ.
Пистолет Макарова был принят на вооружение в 1950-х годах. Он остается самым массовым личным оружием в силовых структурах постсоветских стран, в том числе в России.