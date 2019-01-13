Сборная России впервые за 13 лет победила в мужской и женской эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону
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Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Эстафету бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова.
Это первая победа для команды за семь лет. В предыдущий раз россиянки побеждали в эстафете в 2012 году — также в Оберхофе, отмечает Sports.ru.
Обновлено. Мужская сборная России в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова также заняла первое место в эстафете в Оберхофе, сообщает ТАСС. Россияне впервые за 13 лет выиграли обе эстафеты в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону.