Сборная России впервые за 13 лет победила в мужской и женской эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Эстафету бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова.

Это первая победа для команды за семь лет. В предыдущий раз россиянки побеждали в эстафете в 2012 году — также в Оберхофе, отмечает Sports.ru.

Обновлено. Мужская сборная России в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова также заняла первое место в эстафете в Оберхофе, сообщает ТАСС. Россияне впервые за 13 лет выиграли обе эстафеты в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону.