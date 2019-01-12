В парижской булочной произошел взрыв, пострадали более 30 человек
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В Париже произошел сильный взрыв в булочной, расположенной на улице Рю-де-Тревиз в центре города. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
По данным спасателей, пострадали как минимум 36 человек, из них пятеро находятся в критическом состоянии. В общей сложности тяжело пострадали 12 человек.
Le Figaro отмечает, что булочная утром в субботу должна была быть закрыта.
В домах поблизости взрывом выбило окна.
12 января во Франции началась девятая неделя антиправительственных протестов «желтых жилетов». В Париже, где демонстрации несколько раз перерастали в беспорядки, усилены меры безопасности.