В парижской булочной произошел взрыв, пострадали более 30 человек

В Париже произошел сильный взрыв в булочной, расположенной на улице Рю-де-Тревиз в центре города. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

По данным спасателей, пострадали как минимум 36 человек, из них пятеро находятся в критическом состоянии. В общей сложности тяжело пострадали 12 человек.

Le Figaro отмечает, что булочная утром в субботу должна была быть закрыта.

В домах поблизости взрывом выбило окна.

12 января во Франции началась девятая неделя антиправительственных протестов «желтых жилетов». В Париже, где демонстрации несколько раз перерастали в беспорядки, усилены меры безопасности.