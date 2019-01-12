В Амурской области полиция начала проверку из-за смерти женщины, которую по ошибке доставили в морг
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Полиция Амурской области начала служебную проверку после того, как в больнице Белогорска умерла женщина, по ошибке доставленная в морг живой. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главврача больницы, женщину 1956 года рождения нашли без признаков жизни родственники. Приехавший по вызову полицейский вопреки инструкции не вызвал скорую помощь, самостоятельно объявил женщину умершей и отправил в морг.
В морге санитар понял, что женщина жива и вызвал реанимацию. Спасти ее врачам не удалось. Возможные причины смерти — переохлаждение или отравление.
«Начальником межмуниципального отдела МВД России „Белогорский“ по факту произошедшего назначена служебная проверка», — сказали в пресс-службе УМВД по Амурской области.