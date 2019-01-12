Российский орбитальный телескоп «Спектр-Р» перестал выходить на связь, сообщил 11 января руководитель научной программы «Радиоастрон» Юрий Ковалев.

По его словам, в четверг ученым не удалось получить отклик со спутника во время штатного сеанса связи, однако «спутник точно жив». «Надеюсь, нашим коллегам из НПО имени Лавочкина удастся восстановить связь со спутником», — сказал он «Газете.ру».

В Роскосмосе заявили, что работают над устранением неполадок, и напомнили, что гарантийный срок работы аппарата уже истек.

Орбитальный телескоп «Спектр-Р» является частью международного научного проекта «Радиоастрон», который проводит фундаментальные астрофизические исследования при помощи системы радиотелескопов.

Аппарат был запущен в 2011 году. По словам Юрия Ковалева, гарантийный срок его работы составлял три года, ожидаемое время работы — пять лет.