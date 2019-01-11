В правительстве пообещали не запрещать врачам и учителям принимать подарки

Ограничения в получении подарков, которые предполагается ввести для сотрудников бюджетных учреждений, не коснутся врачей и учителей, заявил замглавы аппарата правительства РФ Андрей Логинов.

По утверждению Логинова, утверждения об обратном — «не более чем домыслы».

«Это все [ограничения в законопроекте] написано для нас, для чиновников. Но раз такая трактовка все-таки появилась, будем предлагать поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта, чтобы никакого двойного толкования не возникало», — добавил он.

В декабре правительство внесло в парламент законопроект, типы подарков, которые могут принимать госслужащие, сотрудники бюджетных организаций и госкорпораций. В Минтруда тогда подчеркнули, что нововведения коснутся в том числе врачей и учителей.

Сейчас учителям, врачам и работникам культуры, согласно статье 575 Гражданского кодекса, запрещено принимать подарки стоимостью более трех тысяч рублей.