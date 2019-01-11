США начали вывод военной техники из Сирии
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Первую партию американской военной техники вывезли из Сирии, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова неназванного чиновника.
Из соображений безопасности источник не стал говорить, какое оборудование и каким транспортом вывезли из страны. Телеканал отметил, что вывод техники собирались начать на севере Сирии.
В декабре 2018 года США начали подготовку к «немедленному» выводу войск из Сирии, на чем настаивал президент Дональд Трамп. За сохранение американского контингента в Сирии выступал министр обороны США Джеймс Мэттис, который 21 декабря подал в отставку. СМИ связывали его уход с недовольством планами Трампа вывести американские войска.