Сотрудники Роспотребнадзора в Забайкалье нашли мышьяк в питьевой воде, но никому не сказали. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Роспотребнадзора, скрывших сведения о ненадлежащем качестве питьевой воды в поселке Приисковый в Забайкальском крае.

По данным СК РФ, в июле 2018 года специалисты Роспотребнадзора обнаружили во взятых пробах воды мышьяк, чье допустимое содержание было превышено до 40 раз. При этом сотрудники службы не стали сообщать об этом районным и региональным властям.

Дело расследуют по факту сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

В декабре 2018 года в поселке Приисковый ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения мышьяка в водопроводной воде. Хроническую интоксикацию мышьяком обнаружили у шести жителей поселка, в том числе двоих детей. В Роспотребнадзоре говорили, что соли мышьяка попали в водопровод из-за близости крупных месторождений золота. Сейчас в поселок, как отметили в СК, организованы поставки качественной питьевой воды.