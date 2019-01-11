Госдума отложит на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о «суверенном интернете»
Требует подтверждения
Госдума отложит на неопределенный срок рассмотрение законопроекта сенатора Андрея Клишаса о «суверенном интернете», запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти. Об этом сообщает «Дождь».
В «Единой России» телеканалу рассказали, что депутатам требуются дополнительные консультации и заседания экспертных советов.
Пакет законопроектов Клишаса был внесен в Думу в начале декабря. Один из них — о штрафах за оскорбление власти — успел одобрить профильный комитет.