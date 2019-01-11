Челябинского активиста вызвали в прокуратуру из-за лекции «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму»

Челябинского активиста Дениса Ибрагимова вызвали в городскую прокуратуру в качестве одного из организаторов правозащитного вебинара «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму» . Об этом сам Ибрагимов сообщил «ОВД-Инфо».

Вебинар был посвящен статьи 282 УК и прошел в виде прямой линии с координатором «Правозащиты Открытки» Полиной Немировской.

В прокуратуру Ибрагимова вызвали для дачи объяснений и составления протокола по статье об . Из материалов административного дела активист узнал, что против него дали показания студенты первого курса юридического факультета, которые посмотрели вебинар по просьбе сотрудников Центра «Э».