В Норвегии возникли сбои в работе GPS на границе с Россией

Управление гражданской авиации Норвегии предупредило пилотов о сбоях в работе системы навигации GPS в северном регионе Финнмарк, граничащем с Россией, сообщает издание The Independent Barents Observer.

Предупреждение для летчиков, выполняющих рейсы в Киркенес, выпустили около 11 утра 9 января, оно будет действовать до 31 января.

В ноябре власти Норвегии и Финляндии обвинили Россию в крупномасштабном сбое в работе GPS, произошедшем во время учений в Норвегии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что «существует тенденция [безосновательно] обвинять РФ во всех смертных и иных грехах».

В Минобороны Норвегии говорили, что впервые подобные помехи были зафиксированы во время российско-белорусских учений «Запад» в 2017 году.