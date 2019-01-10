В Москве произошел прорыв воды из Канала имени Москвы. Перекрыто движение по Волоколамскому шоссе
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Обновление: Движение по Волоколамскому шоссе в районе аварии планируют восстановить к 11 января, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
В Москве перекрыто движение по Волоколамскому шоссе, так как Тушинский тоннель затопило водой из Канала имени Москвы. Источник ТАСС в экстренных службах отмечает, что прорыв произошел на восьмом шлюзе (находится южнее тоннеля) из-за провала грунта.
Движение по Волоколамскому шоссе перекрыто от пересечения с Ленинградским шоссе в сторону области.
В момент происшествия автомобилей в тоннеле не было, о пострадавших также ничего не сообщается.