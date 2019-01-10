Павел Дуров решил ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Это следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц, на которые обратил внимание РБК.
Заявление, подписанное Дуровым 19 декабря 2018 года, содержит просьбу прекратить регистрацию Telegram Messenger LLP и исключить компанию из реестра юридических лиц Великобритании.
Эксперты, опрошенные РБК, предполагают, что ликвидация Telegram Messenger LLP связана с изменением структуры бизнеса Дурова. По их мнению, этот шаг не повлияет на блокировку мессенджера Telegram в России.
Telegram Messenger LLP была учреждена в феврале 2014 года. В России с июля 2017 года компания включена в реестр организаторов распространения информации, которые должны предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей.
В апреле 2018 года мессенджер Telegram был заблокирован в России по решению суда из-за отказа выполнить требования ФСБ. Иск подал Роскомнадзор, ответчиком по нему была указана Telegram Messenger LLP.