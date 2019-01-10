Павел Дуров решил ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании . Это следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц, на которые обратил внимание РБК.

Заявление, подписанное Дуровым 19 декабря 2018 года, содержит просьбу прекратить регистрацию Telegram Messenger LLP и исключить компанию из реестра юридических лиц Великобритании.

Эксперты, опрошенные РБК, предполагают, что ликвидация Telegram Messenger LLP связана с изменением структуры бизнеса Дурова. По их мнению, этот шаг не повлияет на блокировку мессенджера Telegram в России.

Telegram Messenger LLP была учреждена в феврале 2014 года. В России с июля 2017 года компания включена в реестр организаторов распространения информации, которые должны предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей.

В апреле 2018 года мессенджер Telegram был заблокирован в России по решению суда из-за отказа выполнить требования ФСБ. Иск подал Роскомнадзор, ответчиком по нему была указана Telegram Messenger LLP.