МВД выявило многомиллионные хищения при постройке российского аналога телескопа «Хаббл»

Министерство внутренних дел с конца декабря расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание телескопа Т-170М, пишет «Коммерсант».

Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере; похищенная сумма составляет 28,5 миллиона рублей.

В «Роскосмосе» заявили, что сотрудничают со следствием.

Орбитальный телескоп Т-170М планируется запустить в 2021 году. Он будет использоваться для получения изображений и спектроскопии в ультрафиолетовом участке спектра, недоступном для изучения с Земли из-за влияния ее атмосферы.

Ближайшим и единственным аналогом Т-170М в мире является совместный европейско-американский телескоп «Хаббл».