Госдума проголосовала за запрет турфирмам организовывать паломнические поездки
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Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «О свободе совести и религиозных объединениях», касающиеся паломнических поездок.
Документ определяет понятие паломника как человека, который совершает поездку для участия в религиозном обряде. Законопроект также запрещает организовывать такие поездки коммерческим организациям — этим могут заниматься только религиозные объединения.
По мнению авторов законопроекта, такие меры позволят оградить верующих от недобросовестных организаторов таких поездок.