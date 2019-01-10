Госдума проголосовала за запрет турфирмам организовывать паломнические поездки

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «О свободе совести и религиозных объединениях», касающиеся паломнических поездок.

Документ определяет понятие паломника как человека, который совершает поездку для участия в религиозном обряде. Законопроект также запрещает организовывать такие поездки коммерческим организациям — этим могут заниматься только религиозные объединения.

По мнению авторов законопроекта, такие меры позволят оградить верующих от недобросовестных организаторов таких поездок.