Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк представил новый прогноз роста мирового ВВП и внутреннего валового продукта России.

По уточненному прогнозу, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,5%. Это на 0,3 процентных пункта меньше, чем Всемирный банк прогнозировал в июне.

Прогноз роста мирового ВВП также пересмотрен в сторону ухудшения. Теперь Всемирный банк ожидает, что мировая экономика вырастет на 2,9%, а не на 3%, как прогнозировалось ранее.

При этом Всемирный банк повысил оценку роста российского ВВП в 2018 году — с 1,5% до 1,6%.

Российский Минфин в конце декабря ожидал рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%. В 2018 году, по оценкам Минфина, российская экономика выросла на 1,8%.

В 2017 году, по данным Росстата, ВВП России вырос на 1,5%.