В Москве задержали трех диггеров. Когда они вылезали из канализационного люка, мимо проезжала машина Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы троих , когда они через канализационный люк вылезли из подземного тоннеля на дорогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двоих мужчин и одну женщину задержали вечером 7 января. Они рассказали, что решили исследовать старую подземную речку в районе станции метро «Белорусская». Они провели в тоннеле около полутора часов и выбрались на поверхность у метро «Краснопресненская», когда по улице ехала машина Росгвардии.

В отношении задержанных составили административные протоколы о самовольном проникновении на охраняемый объект. Им грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.