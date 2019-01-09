В Китае впервые за 20 лет снизились продажи автомобилей. Это крупнейший авторынок в мире

В 2018 году продажи автомобилей на крупнейшем авторынке в мире — китайском — снизились впервые более чем за 20 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

В прошлом году продажи упали на 6% — до 22,7 миллиона штук. Основными причинами снижения спроса названы торговая война между Китаем и США и замедление темпов роста экономики Китая.

Китайская ассоциация пассажирских автомобилей предполагает, что в 2019 году уровень продаж автомобилей не изменится, но вырастут продажи электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями. Планируется, что спрос на них вырастет на 30%, до 1,6 миллиона штук за год.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в «нечестных торговых практиках». С весны 2018 года он ввел пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около 250 миллиардов долларов. Китай в ответ обложил пошлинами американские товары на 110 миллиардов долларов.

В декабре 2018-го США и Китай приостановили торговую войну, договорившись о 90-дневном моратории на новые пошлины.