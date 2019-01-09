Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний глава Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер 9 января в Москве. Об сообщает РБК со ссылкой на его дочь Елену Лукьянову.

Анатолию Лукьянову было 88 лет. По словам дочери, перед смертью он тяжело болел.

Также о смерти Лукьянова в твиттере сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Окончил юрфак МГУ. В 1984 году был избран депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 года Лукьянов стал председателем Верховного совета, сменив на этом посту Михаила Горбачева, которого избрали президентом СССР.

В августе 1991 году Лукьянов присоединился к ГКЧП, из-за чего после провала был арестован. В 1994 году его, как и других участников ГКЧП, амнистировали. После этого Лукьянов избирался в Госдуму, входил в состав президиума ЦК КПРФ.