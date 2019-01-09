Прокуратура потребовала от «Победы» снять запрет на перевозку оружия

Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте потребовал признать незаконным запрет авиакомпании «Победа» на перевозку зарегистрированного оружия и боеприпасов на борту своих самолетов. Об этом ТАСС сообщили в Щербинском суде Москвы

Суд принял к производству соответствующее исковое заявление 9 января.

Согласно Федеральным авиационным правилам, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и другие опасные грузы можно перевозить гражданскими самолетами при соблюдении определенных правил. В частности, к перевозке принимаются только специально упакованные и документально оформленные опасные грузы.

«Победа» запретила провоз оружия с 1 января 2018 года. Авиакомпания заявила, что это исключит возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов. «У нас просто нет времени на контроль и обеспечение этой процедуры, нам гораздо важнее вылететь вовремя», — пояснял гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.