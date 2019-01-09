Небоскреб Крайслер-билдинг в Нью-Йорке выставят на продажу

Владельцы небоскреба Крайслер-билдинг в Нью-Йорке планируют продать здание, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на председателя правления компании Дарси Стейком.

Сейчас небоскреб на 90% принадлежит государственному фонду Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council. Оставшимися 10% владеет компания Tishman Speyer Properties, которая специализируется на инвестициях в недвижимость.

Кто может стать покупателем небоскреба и за какую сумму он может быть куплен, не уточняется. Опрошенные The Wall Street Journal инвесторы предполагают, что Крайслер-билдинг с трудом удастся продать за 800 миллионов долларов — столько фонд Абу-Даби заплатил за 90-процентную долю в здании в 2008 году.

На цену Крайслер-билдинг могут повлиять высокие затраты на ремонт и техническое обслуживание здания, которому почти 90 лет, отмечает The Wall Street Journal.

Небоскреб Крайслер-билдинг — один из символов Нью-Йорка. Он был построен по заказу автомобильной корпорации Chrysler в 1930 году. Здание оставалось штаб-квартирой Chrysler до 1953 года, затем несколько раз меняло владельцев.

Высота Крайслер-билдинг составляет 320 метров. На протяжении 11 месяцев — до постройки 380-метрового Эмпайр-стейт-билдинг в 1931 году — Крайслер-билдинг оставался самым высоким зданием в мире.